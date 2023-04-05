Смотрите Вести в 14.30: Во Владимире создали практически вечный фильтр. Новая жизнь. - Семьи...

Смотрите "Вести" в 14.30: Во Владимире создали практически вечный фильтр.Новая жизнь.- Семьи из-под Артёмовска - во владимирском ПВР. Что рассказывают переселенцы о жизни в зоне боевых действий?Технологии для СВО.- Сверхнадежный и практически вечный фильтр. Владимирские инженеры представили систему очистки антифриза, аналогов которой в мире нет.Юным театралам.- В областном центре стартовал международный фестиваль кукольных театров "МалышОК". Какие спектакли в программе?