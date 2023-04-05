Смотрите Вести в 21.05: Как готовят здание для медицинского вуза. Ледовый заморожен. -...

Смотрите "Вести" в 21.05: Как готовят здание для медицинского вуза."Ледовый" заморожен.- Большого хоккея здесь ждут больше 5 лет. Почему строительство корта в поселке Воровского Судогодского района отложено до решения суда?ПИМУ в дар.- В сентябре открытие. На каком этапе подготовка помещений будущего филиала медицинского вуза во Владимире?Технологии для СВО.- Сверхнадежный и практически вечный фильтр. Владимирские инженеры представили систему очистки антифриза, аналогов которой в мире нет.