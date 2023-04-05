Смотрите Вести в 21.05: Как готовят здание для медицинского вуза.
Ледовый заморожен.
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Смотрите "Вести" в 21.05: Как готовят здание для медицинского вуза.
"Ледовый" заморожен.
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Технологии для СВО.
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