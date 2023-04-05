Смотрите Вести в 9 утра: Прибрежные села в Петушинском районе затапливает вторую весну...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Прибрежные села в Петушинском районе затапливает вторую весну подрядПоплыли- Прибрежные села в Петушинском районе затапливает вторую весну подряд. Почему местные жители винят в этом трассу М-12?Новая жизнь- Семьи из-под Артёмовска - во владимирском ПВР. Что рассказывают переселенцы о жизни в зоне боевых действий?Неженское дело?- Девушка с мужским ударом. Вероника Борисова из Владимира рассказала, как получила пояс чемпионки по боям без правил.