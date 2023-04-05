Это состояние очень мешает жить

Это состояние очень мешает житьНа юбилейном вечере Ильи Резника в столичном зале "Крокус Сити Холл" исхудавший донельзя Александр Панайотов выступил к песней "Ночкой темной". А за кулисами вдруг рассказал о тяжелой зависимости.Певец, как и многие сейчас, находится во власти... мобильного телефона. "Это портит и глаза, и осанку, – вздыхает Александр. – Конечно, речь идет о серьезной зависимости, от которой надо спасать человечество".Он прав. Паника из-за разряженного телефона, думскроллинг, необходимость проверять социальные сети каждую минуту — подобное состояние психологи называют номофобией. У этой зависимости от смартфона есть и другое название — адикофония. Это состояние беспокойства у человека, потерявшего возможность контактировать с окружающим миром посредством телефона.Панайотов знает, что от этой тяги есть способ избавиться. "Просто не берите так часто телефон в руки, отложите его лишний раз в сторону, – советует артист. – Открывайте мобильный только если что-то надо посмотреть или отправить, но не проводите в нем все время".Особенно притягательными в этом плане кажутся социальные сети. "Многие мои друзья-артисты в этом плане совершенно неадекватные, они постят каждый свой шаг, – поражен исполнитель. – Я от многих отписался, потому что это было уже просто невозможно. Настоящая болезнь! Мне жалко этих людей, которые променяли реальную жизнь на виртуальную. Страшно смотреть, чем это все закончится".