Станция пересекается с Большой кольцевой линией.

Станция пересекается с Большой кольцевой линией.На станции "Новаторская" новой, Троицкой линии метро завершена проходка оборотных тупиков. В них составы стоят ночью и меняют направление, написал в своем мэр Москвы Сергей Собянин.Оборотные тупики построены вдоль Ленинского проспекта. Строителям приходилось учитывать большое количество инженерных коммуникаций, отметил градоначальник.По словам Собянина, проходка велась горным способом. С использованием средств малой механизации строители преодолели более 35 метров."Сама станция готова больше чем на две трети", – уточнил Собянин.Мэр указал на важность "Новаторской" для города. Станция пересекается с Большой кольцевой линией (БКЛ). Там организуют транспортно-пересадочный узел с выходами на обе стороны Ленинского проспекта.Строительство станции планируется завершить до конца 2024 года, сообщил градоначальник.Троицкая линия соединит округа Новой Москвы с югом, юго-западом и западом столицы. Более 100 тысяч пассажиров сэкономят время в пути. Снизится нагрузка на Сокольническую и Калужско-Рижскую линии подземки.Длина составит 40 километров. Ветка будет второй по протяженности после большого метрокольца.Полное открытие БКЛ состоялось 1 марта 2023 года. Пассажиры экономят на поездках от 35 до 45 минут. Улучшилось транспортное обслуживание 15 миллионов жителей столичного региона.