Реже всего они встречаются в элитных проектах.

Реже всего они встречаются в элитных проектах.В 155 новостройках Москвы, или в 36% от всех проектов, уже построена или запроектирована собственная образовательная инфраструктура – детсад и/или школа. Большинство таких жилых комплексов относится к классу "комфорт".Реже всего школы и детсады встречаются в элитных проектах. Последнее неудивительно, так как дорогие проекты зачастую имеют клубный формат, являются проектов точечного строительства или реконструкции исторического здания в районе со сложившейся застройкой.Детсады и школы, открытые в 92 новостройках, переданы в городскую собственность и обладают муниципальным статусом. В остальных проектах детсады и школы частные. При этом некоторые застройщики договариваются с операторами образовательных учреждений о предоставлении скидок местным жителям.Больше всего образовательной инфраструктуры в настоящее время построила группа "ПИК", крупнейший столичный застройщик. Детсады и школы есть или запланированы в пятидесяти жилых комплексах девелопера, в которых ведутся первичные продажи. На втором месте MR Group с восемью новостройками, на третьем – "Эталон" с шестью ЖК.По закону застройщики не обязаны обеспечивать жильцов социальной инфраструктурой. Однако отказ от ее строительства, особенно в составе крупных новостроек, негативно влияет на ликвидность проекта и ведет к снижению цен на жилье. Кроме того, местные власти могут запретить строительной компании дальнейший выкуп земельных участков в данной локации, мотивируя это тем, что застройщик не обеспечил потребности своих клиентов.