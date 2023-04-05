В результате прокурорской проверки полиция завела уголовное дело по статье «Присвоение».

В Александрове при строительстве теплосетей подрядчик похитил 4,5 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.В апреле 2022 году МКУ «УЖКХ Александровского района» и компания «Леострой-НН» заключили госконтракт на прокладку труб теплоснабжения. Стоимость работ оценивалась в 29 млн рублей. Подрядчик получил аванс, из которого 4,5 млн рублей потратил закупку материалов. Спустя некоторое время финансовое положение фирмы ухудшилось. Строительство теплотрассы прекратилось, а приобретённые трубы сотрудники организации попросту продали.В результате прокурорской проверки полиция завела уголовное дело по статье «Присвоение». Расследование продолжается.