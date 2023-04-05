В Александровском районе возбуждено уголовное дело по факту присвоения 4,5 млн рублей при капитальном строительстве теплосетей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 5 апреля. В

В Александровском районе возбуждено уголовное дело по факту присвоения 4,5 млн рублей при капитальном строительстве теплосетей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 5 апреля. В апреле прошлого года МКУ «УЖКХ Александровского района» заключило с ООО «Леострой-НН» контракт на выполнение работ по строительству теплосетей в Александрове, стоимостью 29 млн рублей. Компания получила аванс – около 4,5 млн