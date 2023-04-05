В центре российской столицы произошел пожар. Сообщается, что возгорание было в здании министерства обороны. По информации , из окон третьего этажа был виден огонь и густой дым, который, как ..

В центре российской столицы произошел пожар. Сообщается, что возгорание было в здании министерства обороны.По информации , из окон третьего этажа был виден огонь и густой дым, который, как предполагается, шел из кабинета. На место происшествия отправили более 30 спасательных расчетов. Причины возгорания выясняются.