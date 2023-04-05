Дознаватели устанавливают причину трагедии.

В центре Владимира во время крупного пожара погиб мужчина. Дознаватели устанавливают причину трагедии.Как сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области, 4 апреля в 22.07 поступило сообщение о возгорании трёхквартирном жилом доме, расположенном на улице Ильинская-Покатая.«Вызов от очевидцев поступил с опозданием, когда огонь уже успел распространиться по строению. Пожарные потушили пламя на площади 240 квадратных метров. На месте ЧП было обнаружено тело погибшего мужчины», - уточнили в пресс-службе спасательного ведомства.Следователи регионального СК проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.