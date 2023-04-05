В центре Владимира во время пожара трагически погиб мужчина. Дознаватели и эксперты испытательной...

В центре Владимира во время пожара трагически погиб мужчина.Дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причины пожара в центре Владимира, сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.4 апреля (в вечернее время) поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на улице Ильинской-Покатой (дом №25).Сообщение в пожарную охрану поступило от очевидцев с опозданием, когда огонь уже успел распространиться на весь дом.Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади 240 кв.м.К сожалению, в ходе тушения на месте происшествия было обнаружено тело погибшего мужчины 1955 года рождения.В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства происшествия.Сообщается, что погибший в доме находился один. В это время в двух других квартирах никого не было.К ликвидации пожара происшествия привлекались 7 единиц техники и 28 человек.Фото: официальный telegram-канал МЧС России по Владимирской области