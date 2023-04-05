В Гусь-Хрустальном продолжается строительство нового корпуса школы номер 15. В трёхэтажном здании будут учиться младшеклассники.

В Гусь-Хрустальном продолжается строительство нового корпуса школы номер 15. В трёхэтажном здании будут учиться младшеклассники.В учреждении появятся 17 классов, столовая, спортивный зал, компьютерные классы, игровые комнаты для групп продлённого дня. Кроме того, будет организован многофункциональный школьный двор.«Ещё до закладки первого камня под новый корпус школы, пришлось добиваться финансирования стройки через федеральную программу «Образование». В целом на строительство выделено около 300 миллионов рублей из разных бюджетов. Хотя стройка начиналась с некоторыми препятствиями, сегодня строители завершают кладку стен первого этажа», - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.