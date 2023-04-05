Присутствие человека нисколько не испугало зверя.

В Клязьменско-Лухском заказнике кабаны стали выходить на туристические тропы. с животными снял сотрудник Дирекции ООПТ Максим Сергеев.«Кто сказал, что с окончанием зимы экскурсии по «Тропе могучего зубра» прекращаются? Теперь, когда Вязниковское Заречье на месяц отрезано от большой земли разливами Клязьмы, сами звери начинают водить друг для друга экскурсии по экологическому маршруту. Вот, старый секач собрался рассказать молодым поросятам что-то интересное про выхухоль», - описал он кадры, которые удалось заснять в Вязниковском районе.На видео видно, что взрослый вепрь изучает почву у стенда, а молодёжь гуляет на заднем плане. Присутствие человека нисколько не испугало зверя. Секач продолжает заниматься своими делами, а потом устремляется вглубь леса.