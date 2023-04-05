В Коврове похититель дизельного топлива признан виновным в использовании подложных номеров на...

В Коврове похититель дизельного топлива признан виновным в использовании подложных номеров на автомобиле.Напомним, эта история произошла ещё в 2021 году. Один из осужденных, взяв необходимые инструменты, прибыл к магистральному нефтепродуктопроводу «Горький-Ярославль» на участок в Ковровском районе.Мужчина подкопал грунт и зачистил участок трубопровода от изоляции. Чтобы скрыть врезку, он проложил отдельную 460-метровую трубу и установил отвод.Таким образом отец и сын похитили дизельное топливо весом более 4, 2 тонн на общую сумму более 175 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.И теперь стало известно, что при совершении преступления, один из осужденных использовал машину марки «УАЗ-390995», на котором специально заменил номер государственного регистрационного знака на подложный (Новгородской области).В декабре 2022 года мужчина уж был признан виновным в совершении «повреждения нефтепродуктопровода, совершенного из корыстных побуждений» и в «хищении чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору из нефтепродуктопровода», информирует прокуратура.По совокупности всех преступлений виновному назначено лишение свободы на 2 года (1 месяц) с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com