Анализы показали, что в еде присутствует Сальмонелла и кишечная палочка.

В Коврове возбуждено уголовное дело по факту отравления 22 человек в пиццерии «То-То». Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.В период с 21 по 24 марта, после посещения кафе, люди оказались на больничной койке с признаками пищевого отравления. Анализы показали, что в еде присутствует Сальмонелла и кишечная палочка.Следователи квалифицировали нарушение как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ведомство устанавливает обстоятельства ЧП и виновных в совершении преступления.