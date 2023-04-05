В музее-заповеднике «Александровская слобода» открылась необычная выставка «Косторезное искусство России».

В музее-заповеднике «Александровская слобода» открылась необычная выставка «Косторезное искусство России». Это первый совместный проект с Ф.К. Шидловским – известным ученым-палеонтологом, основателем музея «Ледниковый период». Выставка рассказывает о древнейшем русском промысле, зародившемся еще в средневековье и получившем широкое развитие в последующие века. Открытие приурочено к одному из главных православных праздников – Пасхе. Посетители увидят уникальные произведения искусства культовой тематики. Высокохудожественные работы, созданные лучшими современными художниками-косторезами и ювелирами, выполнены в единственном экземпляре исключительно по заказу Федора Касперовича и находятся в его коллекции. Столь редкие в исполнении предметы органично дополнят и украсят храмовое пространство изящного царицыного домового храма Успенской церкви и главной экспозиции «Александровской слободы».Сам владелец Ф.К. Шидловский увлеченно рассказывает о выдающихся экспонатах: «Здесь выставлены жемчужины моей коллекции, которой уже около тридцати лет. Среди них – пасхальное яйцо с барельефом, посвященное Сергию Радонежскому. Изюминка этой работы заключается не только в тончайшем косторезном мастерстве. Внутри яйца можно рассмотреть изящную Троице-Сергиеву Лавру. Потир (церковный сосуд для причастия) имеет свои особенности. Он инкрустирован натуральными природными камнями, которые являются каноническими для русского православия. Этот потир унитарный, с классической серебряной чашей в 750 г, работа над ней заняла у нас три месяца. Даже подставка у него необычная – из ископаемого дуба, которому 2000 лет! А еще здесь моя любимая икона «Троица», созданная по всем православным канонам. Она поразила всех и своим размером – таких больших икон больше нет».Выставка очень богатая в прямом (сусальное золото, инкрустация бриллиантами, гранатами, кораллами) и переносном смысле, ведь повторения этих шедевров нет, каждый из них уникален. Всего на выставке 14 предметов, а полюбоваться ими можно до начала июля.