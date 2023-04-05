В отношении троих москвичей заведено уголовное дело за крупную кражу на Муромском...
В отношении троих москвичей заведено уголовное дело за крупную кражу на Муромском предприятии.
Заместителем Муромского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении жителей Московской области Вячеслава Харина, Сергея Петрова и Алексея Струкова, сообщает прокуратура Владимирской области
Один из них обвиняется в совершении особо крупного грабежа и в особо крупной краже, второй в грабеже, а третий только в краже.
Уголовное дело расследовалось следственной частью следственного управления УМВД России по Владимирской области.
Установлено, что в 2019 году Петров и Харин вступили в преступный сговор с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, направленный на хищение имущества одного из предприятий города Мурома.
Петров с целью беспрепятственного вхождения в помещения и иные хранилища организации выполнил юридические действия по фиктивной смене генерального директора юридического лица, принял на себя полномочия представителя фиктивного руководителя, оформил прием на работу лиц, подобранных Хариным.
В конце сентября 2019 года Харин, Петров и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём перекуса проволоки на заборе незаконно проникли на территорию предприятия, встретивших их охранника и сотрудника сопроводили в помещение комнаты охраны, исключили им возможность пользования средствами связи, и запретили последним покидать данное помещение.
После этого при содействии лиц, не осведомленных о преступных намерениях, путем повреждения запорных устройств двери незаконно проникли внутрь складского помещения, откуда похитили товарно-материальные ценности принадлежащие как непосредственно юридическому лицу, так и его контрагентам.
После этого злоумышленники незаконно проникли в административное помещение, откуда похитили принадлежащую организации компьютерную технику.
В результате совместных преступных действий юридическому лицу и его контрагентам причинён ущерб на сумму более 430 млн рублей.
Непосредственно после этого Харин и Струков проникли внутрь одного из кабинетов, откуда похитили принадлежащие работнику предприятия макеты оружия, развешанные на стенах, на общую сумму более 400 тыс рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Муромский городской суд.
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