В отношении троих москвичей заведено уголовное дело за крупную кражу на Муромском...

В отношении троих москвичей заведено уголовное дело за крупную кражу на Муромском предприятии.Заместителем Муромского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении жителей Московской области Вячеслава Харина, Сергея Петрова и Алексея Струкова, сообщает прокуратура Владимирской областиОдин из них обвиняется в совершении особо крупного грабежа и в особо крупной краже, второй в грабеже, а третий только в краже.Уголовное дело расследовалось следственной частью следственного управления УМВД России по Владимирской области.Установлено, что в 2019 году Петров и Харин вступили в преступный сговор с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, направленный на хищение имущества одного из предприятий города Мурома.Петров с целью беспрепятственного вхождения в помещения и иные хранилища организации выполнил юридические действия по фиктивной смене генерального директора юридического лица, принял на себя полномочия представителя фиктивного руководителя, оформил прием на работу лиц, подобранных Хариным.В конце сентября 2019 года Харин, Петров и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путём перекуса проволоки на заборе незаконно проникли на территорию предприятия, встретивших их охранника и сотрудника сопроводили в помещение комнаты охраны, исключили им возможность пользования средствами связи, и запретили последним покидать данное помещение.После этого при содействии лиц, не осведомленных о преступных намерениях, путем повреждения запорных устройств двери незаконно проникли внутрь складского помещения, откуда похитили товарно-материальные ценности принадлежащие как непосредственно юридическому лицу, так и его контрагентам.После этого злоумышленники незаконно проникли в административное помещение, откуда похитили принадлежащую организации компьютерную технику.В результате совместных преступных действий юридическому лицу и его контрагентам причинён ущерб на сумму более 430 млн рублей.Непосредственно после этого Харин и Струков проникли внутрь одного из кабинетов, откуда похитили принадлежащие работнику предприятия макеты оружия, развешанные на стенах, на общую сумму более 400 тыс рублей.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Муромский городской суд.Фото pxfuel.com