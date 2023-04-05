Численность редчайших дальневосточных леопардов в России выросла до 125 особей.

Популяция редчайшей крупной кошки — дальневосточного леопарда — в дикой природе в России выросла до 125 взрослых особей, сообщила журналистам начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марина Сырица."Это 125 взрослых особей, из которых 49 самцов, 65 самок — это благоприятное соотношение самок и самцов. Еще 11 неустановленного пола. Родилось не менее 13 котят. Результаты исследования показывают, что популяция остается стабильной, данные с фотоловушек отражают расселение животных в различных направлениях в пределах их исторического ареала", — сказала Сырица.По ее словам, дальнейший рост популяции связан с улучшением качества мест обитания леопарда и с возможным расселением их на территорию их исторического ареала.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на 2022 год, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитал 121 взрослый дальневосточный леопард.