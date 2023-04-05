Учреждение будет рассчитано на 350 посещений в смену.
В Суздале начали строить поликлинику для взрослых стоимостью 500 млн рублей. Учреждение будет рассчитано на 350 посещений в смену.
На первом этапе подрядчик зальёт фундамент. Сейчас ведутся земельные работы по устройству котлована, после чего начнётся монтаж плит.
Площадь возводимого двухэтажного здания превысит 6000 квадратных метров. Пациентов будут принимать специалисты узкого профиля и общей практики. Всего в больнице появится семь терапевтических участков, акушер-гинеколог, хирург, психиатр-нарколог, отоларинголог, офтальмолог, невролог, фтизиатр и онколог. Сдать объект планируется до 2024 года.
Охват населения составляет 46 тысяч жителей Суздаля и района.