Учреждение будет рассчитано на 350 посещений в смену.

В Суздале начали строить поликлинику для взрослых стоимостью 500 млн рублей. Учреждение будет рассчитано на 350 посещений в смену.На первом этапе подрядчик зальёт фундамент. Сейчас ведутся земельные работы по устройству котлована, после чего начнётся монтаж плит.Площадь возводимого двухэтажного здания превысит 6000 квадратных метров. Пациентов будут принимать специалисты узкого профиля и общей практики. Всего в больнице появится семь терапевтических участков, акушер-гинеколог, хирург, психиатр-нарколог, отоларинголог, офтальмолог, невролог, фтизиатр и онколог. Сдать объект планируется до 2024 года.Охват населения составляет 46 тысяч жителей Суздаля и района.