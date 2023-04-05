В Минздраве Владимирской области сообщили, что в Суздале началось строительство взрослой поликлиники на 350 посещений в смену, стоимость которой составит 512 млн рублей, выделенных из

В Минздраве Владимирской области сообщили, что в Суздале началось строительство взрослой поликлиники на 350 посещений в смену, стоимость которой составит 512 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. На шести тысячах «квадратов» разместятся 7 терапевтических участков, акушер-гинеколог, хирург, психиатр-нарколог, отоларинголог, офтальмолог, невролог, фтизиатр и онколог. Сейчас врачи ведут приём в поликлинике 1972 года постройки. «Будет построено