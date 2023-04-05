В Суздале соревновались лучшие бодибилдеры России. Лучшие бодибилдеры страны - в Суздале. В...

В Суздале соревновались лучшие бодибилдеры России.Лучшие бодибилдеры страны - в Суздале. В туристическом комплексе Арт-отеле "Николаевский Посад" прошел открытый кубок Владимирской области, собравший более сотни атлетов.- Поза называется вакуум ...И мы сейчас ее как раз продемонстрируем.Пресс, двойной бицепс спереди, грудь сбоку. Здесь произвести впечатление на судей можно только эффектной игрой — игрой мышц. На сцене - спортсмен из Юрьев-Польского района, мастер спорта Артём Голубев. На этих соревнованиях он — обладатель звания абсолютного чемпиона.Артём Голубев, бодибилдер:- Ребят, не обязательно там бодибилдингом заниматься — теннис, футбол, шахматы, кому что нравится. Но старайтесь именно этому время уделять и занимайтесь спортом. Нет предела совершенству.Но смотришь на сцену и кажется, что есть. Идеальный рельеф, совершенные пропорции и уверенные позы. На девятый открытый кубок Владимирской области по бодибилдингу сюда, в Суздаль, в Туристический комплекс Арт-отель «Николаевский Посад» приехали 116 атлетов из 10 регионов. Номинаций, как обычно, множество. Система оценки не так проста, как может показаться. Блеснуть рельефом — недостаточно. Особенно, женщинам.- Судьи, вы отмечаете топ 15, номерки спортсменов, которые проходят в топ-15.Роман Дудушкин, президент федерации бодибилдинга Московской области:- Это длина ног, талия, презентация, красивое лицо. Очень важно, скажем так, серьезно отнестись к мейкапу и образу.Уровень задает владимирская Федерация. В осеннем соревновательном сезоне наша сборная, состоящая на тот момент всего из четырех атлетов, заняла 9 место среди более чем 30 Федераций бодибилдинга и фитнеса. Сейчас в нашем тренерском штабе усиление — и расслаблять мускулатуру некогда.Алексей Родионов, президент федерации бодибилдинга и фитнеса Владимирской области:- Я всегда говорю о том, что Владимирская земля славится красивыми людьми. Я в этом убежден категорически. Наши спортсмены, выступающие, немногочисленны, но практически всегда приезжают с медалями.По итогам этого кубка будет сформирована сборная региона. И сначала она отправится за медалями на главные соревнования страны — Кубок пройдет в Санкт-Петербурге. Атлеты планируют полететь в Казахстан на Чемпионат Евразии.Кристина Иванова, Вести «Владимир».