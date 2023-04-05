Во Владимире полицейские задержали 23-летнего парня, который ограбил цветочный магазин и пошел дарить розы всем женщинам, что встречал на своем пути. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД

Во Владимире полицейские задержали 23-летнего парня, который ограбил цветочный магазин и пошел дарить розы всем женщинам, что встречал на своем пути. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. В середине марта в полицию обратился владелец «цветочки», заявивший о краже. Полицейские установили, что разбив окно павильона, вор проник внутрь и похитил ноутбук, флэш-карты,