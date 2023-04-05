Волонтеры приюта для животных «Валента» сообщили, что собакам придется уехать в другое место, правда, пока неизвестно куда. Об этом они написали в своей группе ВКонтакте. «Мы уезжаем. Переезд

Волонтеры приюта для животных «Валента» сообщили, что собакам придется уехать в другое место, правда, пока неизвестно куда. Об этом они написали в своей группе ВКонтакте. «Мы уезжаем. Переезд не отменить, собакам придётся уехать в другое место. Какое — сейчас согласовываем. Есть вариант, который предлагают нам. Есть вариант, который хотим мы. Да, мы нашли место, куда