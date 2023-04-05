Во Владимире готовятся к открытию медицинского факультета. Филиал Приволжского исследовательского...

Во Владимире готовятся к открытию медицинского факультета.Филиал Приволжского исследовательского медицинского университета во Владимире готовится к открытию. Распахнуть свои двери для первокурсников он должен 1 сентября этого года.На объекте, филиал разместится в корпусе бывшего начпеда в самом центре города, сейчас работают около полусотни человек. Уже завершены демонтажные работы - по словам руководителя проекта, вывезли около полутора тысяч кубов. Здание фактически получит новую жизнь: новые системы отопления, вентиляции, водоотведения, пожарной безопасности. На следующей неделе приступят к ремонту фасада и замене кровли. Профессорско-преподавательский состав сейчас формируется. 75 врачей нашего региона прошли обучение в приволжском университете в Нижнем Новгороде.Юлия Арсенина, директор Медицинского информационно-аналитического центра:- К решению этого вопроса шли долго, обсуждали этот вопрос. Наконец, выходим на финишную прямую. Те специальности, которые открыты на базе филиала, согласованы с Министерством здравоохранения.Особенно ординатура, это уже дипломированные доктора, которые помогут и действующим врачам и останутся на работе и укрепят нашу кадровую службу.