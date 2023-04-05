КАМАЗ протаранил легковушку. Серьезная авария произошла на перекрестке улицы Добросельская и Суздальского проспекта. ДТП произошло 4 апреля в 13:30. По информации дорожной полиции, самосвал

КАМАЗ протаранил легковушку. Серьезная авария произошла на перекрестке улицы Добросельская и Суздальского проспекта. ДТП произошло 4 апреля в 13:30. По информации дорожной полиции, самосвал не уступил легковушке. Удар пришелся в левый борт Хендай Соната. Его 30-летний водитель получил травмы. Павел Альгашов, инспектор отдела ГИБДД по г. Владимиру Водитель автомобиля КАМАЗ 1965 года рождения, двигаясь по