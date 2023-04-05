Вечером 4 апреля во Владимире на улице Ильинская-Покатая произошел пожар в трехквартирном деревянном доме №25, унесший жизнь 67-летнего мужчины, предположительно хозяина дома. Об этом

Вечером 4 апреля во Владимире на улице Ильинская-Покатая произошел пожар в трехквартирном деревянном доме №25, унесший жизнь 67-летнего мужчины, предположительно хозяина дома. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Сообщение о пожаре поступило поздно, поэтому когда спасатели прибыли, огонь уже успел распространиться по строению. Сотрудники МЧС быстро ликвидировали пламя на площади 240 кв.м. На месте