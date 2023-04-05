После сюжета «Шестого канала» мэрия Владимира обратила внимание на разрушающийся мемориал воинской славы на площади Победы и начала подготовку к масштабной реновации территории. В

После сюжета «Шестого канала» мэрия Владимира обратила внимание на разрушающийся мемориал воинской славы на площади Победы и начала подготовку к масштабной реновации территории. В пресс-службе горадминистрации сообщили, что уже на этой неделе там проводятся локальные профилактические работы, самые сложные из которых – укрепление гранитной облицовки стелы. А уже после майских праздников на площади Победы начнется