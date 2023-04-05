Во Владимире в третий раз расцветёт Пасхальное дерево.
Жители продолжают расписывать заготовки, и...
Во Владимире в третий раз расцветёт Пасхальное дерево.
Жители продолжают расписывать заготовки, и делятся видео своих работ.
По традиции, организаторы акции раздали 10 тысяч деревянных яиц. За дело взялись преподаватели со школьниками, воспитанники детских садов и коррекционных школ, даже студенты (с кафедры туризма ВлГУ).
У мастеров есть ещё три дня, чтобы придумать сюжет для поделки.
В этом году организаторы специально взяли промежуток до развешивания яиц побольше, чтобы успеть покрыть их лаком и хорошенько просушить.
Украшать дерево у Успенского собора будут 14-15-го апреля. А уже 16-го, в праздник Светлой Пасхи, горожане и гости Владимира смогут им полюбоваться.