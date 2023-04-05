Во Владимире в третий раз расцветёт Пасхальное дерево. Жители продолжают расписывать заготовки, и...

Во Владимире в третий раз расцветёт Пасхальное дерево.Жители продолжают расписывать заготовки, и делятся видео своих работ.По традиции, организаторы акции раздали 10 тысяч деревянных яиц. За дело взялись преподаватели со школьниками, воспитанники детских садов и коррекционных школ, даже студенты (с кафедры туризма ВлГУ).У мастеров есть ещё три дня, чтобы придумать сюжет для поделки.В этом году организаторы специально взяли промежуток до развешивания яиц побольше, чтобы успеть покрыть их лаком и хорошенько просушить.Украшать дерево у Успенского собора будут 14-15-го апреля. А уже 16-го, в праздник Светлой Пасхи, горожане и гости Владимира смогут им полюбоваться.