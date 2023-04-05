С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183705 владимирцев.

Во Владимирской области 5 апреля выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 22 человек. Ещё по 9 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Гусь-Хрустальном, по 6 - в Ковровском и Кольчугинском, 4 - в Петушинском, по 3 - в Камешковском и Суздальском районах, а также 2 - в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Гороховецком, Меленковском, Селивановском и Юрьев-Польском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183705 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50854 заболевших во Владимире, 21778 - в Ковровском районе и 19943 - в Муроме.