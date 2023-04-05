Во Владимирской области более 200 семей отметили новоселье благодаря материнскому капиталу. Больше...

Во Владимирской области более 200 семей отметили новоселье благодаря материнскому капиталу.Больше двухсот владимирских семей с начала года улучшили свои жилищные условия за счет материнского капитала. Притом - обошлись без кредитов. То есть добавили средства сертификата к уже имеющейся сумме.Большинство стали собственниками готового жилья. Восемьдесят пять семей вложились в строительство или реконструкцию частных домов.Общая сумма, которую областной социальный фонд одобрил по всем таких заявкам,за три месяца составила почти 100 миллионов рублей. Впрочем, две трети получателей материнского капитала во Владимирской области вынуждены для решения квартирного вопроса брать взаймы и оформлять ипотеку, используя выплату в качестве первоначального взноса или для досрочного погашения кредита.Добавлю, что в этом году материнский капитал был проиндексирован по фактической инфляции. За первенца сейчас дают 589 000 рублей. Если ребенок второй - 779 000 рублей.