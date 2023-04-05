Во Владимирской области ФСБ пресекла ложные сообщения о террористических актах. 27 марта на номер...

Во Владимирской области ФСБ пресекла ложные сообщения о террористических актах.27 марта на номер службы спасения поступил анонимный звонок о том, что в круглосуточном магазине «СнекБар» во Владимире на улице Большая Нижегородская. Установлено, что звонил 49-летний житель областного центра в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан, сотовый телефон, с которого был сделан звонок, изъят. СУ УМВД России по Владимирской области возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.А 30 марта на номер дежурной службы Владимирского линейного отдела МВД РФ на транспорте поступил анонимный звонок о том, что через 5 минут взорвется железнодорожный вокзал станции Киров».Затем на номер дежурной службы Линейного отдела МВД России на станции Ковров с того же номера поступил звонок о готовящемся взрыве на ковровском железнодорожном пути.Звонившей оказалась неоднократно судимая 55-летняя жительница Судогодского района. СО Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело.Фото https://www.pxfuel.com/en