Во Владимирской области из 326 ФАПов продажа лекарств населению происходит лишь в 62. Об этом...

Во Владимирской области из 326 ФАПов продажа лекарств населению происходит лишь в 62.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Всего в регионе смонтировано 326 фельдшерско-акушерских пунктов, из них у 318 есть лицензия на продажу лекарств. По факту же с населением в этом плане работают лишь 62 пункта.В суды области, как сообщают в региональной прокуратуре, направлено 79 исковых заявлений об организации продажи лекарств в 134 ФАПах в Ковровском, Муромском, Вязниковском, Суздальском, Меленковском, Петушинском, Гороховецком, Гусь – Хрустальном, Кольчугинском, Собинском, Киржачском и Камешковского районах.25 исков судами уже рассмотрены. Они признаны обоснованными. 54 находятся на рассмотрении.При этом существуют и другие проблемы. Например, в 18 фельдшерско-акушерских пунктах, где уже организована розничная торговля медикаментами, выявлено отсутствие лекарств, предусмотренных перечнем департамента здравоохранения Владимирской области.В 9 фельдшерско-акушерских пунктах не было организовано специальное хранение лекарств. Пресс-служба прокуратуры сообщает, что в марте главному врачу «Александровской районной больницы» было также внесено представление.Фото: pxfuel.com