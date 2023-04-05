Во Владимирской области от разлива рек страдают садовые участки. В регионе в разгаре весеннее...

Во Владимирской области от разлива рек страдают садовые участки.В регионе в разгаре весеннее половодье. В МЧС заявляют, что в настоящее время угрозы подтопления жилых домов нет.От большой воды пострадали лишь несколько садоводческих товариществ - затоплено 180 приусадебных участков. В Петушинском, Александровском, Собинском, Судогодском районах, а также в микрорайоне Мостострой областного центра, зафиксированы переливы автомобильных дорог.Петр Денисов - заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области:- В зоне затопления находятся шесть участков автомобильных дорог, три автомобильных моста, 181 приусадебный участок. Прогнозируем снижение уровня на малых водоемах. Это Серое, Колокша. В то же время прогнозируем повышение воды по Клязьме, Оке. Это будет увеличивать количество подтопленных участков и, возможно, затопление жилых домов с проживающими жителями.