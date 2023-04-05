Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», парень пропал без вести 1 апреля.

Во Владимирской области разыскивают пропавшего 24-летнего Артёма Архипова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», об уроженце Собинки ничего неизвестно с 1 апреля.Рост юноши 170 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Был одет в зелёный камуфлированный костюм, красный свитер и чёрные кроссовки. Среди особых примет: татуировка на шее. Волонтёрам ПСО требуется помощь добровольцев.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении парня, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.