Во Владимирской области с 14 апреля устанавливается пожароопасный период: что изменится в правилах...

Во Владимирской области с 14 апреля устанавливается пожароопасный период: что изменится в правилах для дачников?С 14 апреля по 14 октября во Владимирской области объявлен пожароопасный сезон. Напомним, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев.Использование открытого огня должно происходить в специально оборудованных местах при выполнении установленных требований, поясняют в МЧС России по Владимирской области:место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре;расстояние от ближайшего объекта – не менее 50 метров;территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров.Что изменилось в правилах? Требование по соблюдению сжигания сухой травы, веток, листвы и прочей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных участках.Так, место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек (ранее оно было 50 м.)При использовании открытого огня в соответствующей ёмкости указанные выше минимально допустимые расстояния могут быть уменьшены вдвое.Также напоминаем, что ещё с 1 марта во Владимирской области все желающие пожарить мясо будут обязаны соблюдать расстояние от мангала до ближайшей постройки в 5 метров.Сотрудники МЧС России напоминают об административной и уголовной ответственности за нарушения требования пожарной безопасности.Фото: pxfuel.com