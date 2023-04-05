Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о присвоении 4,5 млн рублей во время...

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о присвоении 4,5 млн рублей во время строительства участков тепловых сетей.Стало известно, что 11 апреля 2022 года между «УЖКХ Александровского района» и ООО «Леострой-НН» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному строительству участков тепловых сетей в городе Александрове. Его цена - 29 млн рублей.Подрядчику был выплачен аванс, часть которого - 4,5 млн рублей, он потратил на закупку труб, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Впоследствии работы по строительству тепловых сетей были прекращены из-за ухудшения финансового положения компании. Сроки исполнения контрактных обязательств сорвались.Как сообщает пресс-служба прокуратуры, сотрудники фирмы-подрядчика в итоге продали закупленные трубы, а вырученные деньги присвоили.СО ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («присвоение в особо крупном размере»). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города Александрова.Фото: pxfuel.com