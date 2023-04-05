Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту отравления 22 человек.
По версии...
Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту отравления 22 человек.
По версии следствия, в период с 21 по 24 марта 2023 года после посещения кафе-пиццерии «То-То» города Коврова 22 человека были госпитализированы в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.
По результатам лабораторных исследований в пробах специалисты Роспотребнадзора обнаружили бактерии рода "сальмонелла" и группы кишечных палочек, уточнили в Седкоме.
Напомним, что 27 марта Роспотребнадзором при проведении внеплановой проверки по факту причинения вреда здоровью граждан выявлены нарушения при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан.
Следователи СК России продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, в том числе лиц, виновных в совершении указанного преступления, в результате которого пострадало столько людей.
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