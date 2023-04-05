Фигурантами проходят 50-летний мужчина и 55-летняя женщина. Они оставили ложные сообщения о минировании магазина и железнодорожного вокзала.

На двух жителей Владимирской области возбудили уголовные дела из-за угрозы террактов. Фигурантами проходят 50-летний мужчина и 55-летняя женщина. Они оставили ложные сообщения о минировании магазина и железнодорожного вокзала.Как сообщили в УФСБ, 27 марта на номер 112 поступил анонимный звонок. На той конце трубки дежурного предупредили о бомбе, заложенной в «Снекбаре». Информация не подтвердилась. Позднее выяснилось, что звонивший был пьян. Злоумышленника задержали.Через три дня во Владимирский линейный отдел позвонила женщина, которая сообщила о готовящемся взрыве на железнодорожном вокзале в Коврове. Аналогичное сообщение поступило на саму ковровскую станцию. Сигнал оказался ложным. В роли телефонного террориста выступила ранее судимая жительница Судогодского района.Теперь обоих ждёт суд.