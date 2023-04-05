Во Владимирской области за сутки подтверждено 70 случаев заболевания коронавирусной...

Во Владимирской области за сутки подтверждено 70 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.Региональное Управление Роспотребнадзора информирует, что за прошедшие сутки (5 апреля 2023 года) зафиксировано:24 сл. в городе Владимире;9 сл. в Муромском районе;9 сл. в Гусь-Хрустальном районе;6 сл. в Кольчугинском районе;6 сл. в Ковровском районе;4 сл. в Петушинском районе;3 сл. в Камешковском районе;3 сл. в Суздальском районе;2 сл. в городе Радужный;1 сл. в Юрьев-Польском районе;1 сл. в Гороховецком районе;1 сл. в Меленковском районе;1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183 705 случаев заболевания коронавирусом.