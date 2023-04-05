УФСБ России по Владимирской области задержала двух жителей региона, подозреваемых в ложных сообщениях об акте терроризма в круглосуточном магазине «СнекБар», а также на ковровском и

УФСБ России по Владимирской области задержала двух жителей региона, подозреваемых в ложных сообщениях об акте терроризма в круглосуточном магазине «СнекБар», а также на ковровском и кировском вокзалах, сделанных в марте 2023 года. 27 марта на единый номер службы спасения «112» поступило сообщение о готовящемся взрыве в «СнекБаре» на улице Большой Нижегородской, д. 18. Информация, к