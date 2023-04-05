Подробности переезда пока не разглашаются. Но точно можно сказать, что место, куда планируют отправить жителей приюта, находится далеко от жилой застройки, в черте Владимира, но вблизи полей.

Подробности переезда пока не разглашаются. Но точно можно сказать, что место, куда планируют отправить жителей приюта, находится далеко от жилой застройки, в черте Владимира, но вблизи полей. Поэтому собакам нужна срочная обработка от клещей. По словам руководителя приюта, если все пойдет по плану, то переезжать будут быстро. Анна Болдина, руководитель приюта «Валента» Мы планируем перевести