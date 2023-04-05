Главное - никаких резких перемен в рационе. Чтобы организм плавно вернулся к прежнему режиму питания потребуется переходный период.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как завершить Великий пост не навредив здоровью. Советы медика приводят коллеги изГлавное - никаких резких перемен в рационе. Чтобы организм плавно вернулся к прежнему режиму питания потребуется переходный период.«В процессе соблюдения поста произошла перестройка пищеварения. Если резко начать есть мясо, сливочное масло, выпечку и так далее, то может произойти масса осложнений, которые выразятся в виде холецистита, панкреатита, язвенной болезни, сосудистых нарушений. Самое лучшее - начать кушать молочные и полумолочные каши, молочные супы. Мясо подойдёт только в протёртом или прокрученном виде. Разрешается употреблять в пищу тушеные овощи, фрукты. Можно добавлять молоко в чай, кофе. Постепенно добавляя продукты, от которых мы отказывались в пост, мы обеспечим организму безболезненный переход», - заверил доктор.