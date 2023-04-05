Спасательное ведомство предупреждает, что незаконный пал травы наносит вред животным, может привести к возгоранию частных домов и человеческим жертвам.

За сутки во Владимирской области ликвидировано пять ландшафтных пожаров. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Они произошли в деревне Лыково (площадь - 0,25 гектара), микрорайоне Веризино города Владимира (800 кв. метров), Муроме (200 квадратов и 25), Курлово (600).Спасательное ведомство предупреждает, что незаконный пал травы наносит вред животным, может привести к возгоранию частных домов и человеческим жертвам. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности варьируется от 5 до 400 тысяч рублей.