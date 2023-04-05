На парня завели два уголовных дела и поместили под стражу.

Житель Владимира украл из цветочного магазина мягкие игрушки и 275 роз. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.Разбив окно, злоумышленник ночью проник в торговый павильон, откуда похитил ноутбук, флэшки, небольшую сумму денег, мягкие игрушки и 275 роз. Ущерб превысил 50 тысяч рублей. Опера установили личность предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый 23-летний местный житель.На допросе фигурант пояснил, что, будучи пьяным он проник в магазин, рассчитывая на дневную выручку, но не обнаружив крупной суммы денег, забрал ценное имущество. Розы он подарил незнакомкам, которых встретил на своём пути, а также продавщицам торговых точек, открытых в ночное время. К слову, мужчина успел раздать лишь 50 цветков. Остальные изъяла полиция.«Дома у владимирца обнаружили восемь горшков с растущими кустами конопли», - подчеркнули в полиции.На парня завели два уголовных дела и поместили под стражу.