Жители улицы Речная в селе Сновицы жалуются – власти словно забыли об их существовании. Вокруг многоквартирных домов – грязь и разруха. Мусор с помойки разносит по округе ветром, а дорога из

Жители улицы Речная в селе Сновицы жалуются – власти словно забыли об их существовании. Вокруг многоквартирных домов – грязь и разруха. Мусор с помойки разносит по округе ветром, а дорога из щебня – вся покрыта ямами. Василий Никитин живет здесь уже девять лет. Мужчина рассказывает, когда он покупал квартиру, ему обещали, что территорию обязательно облагородят.