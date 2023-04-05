Жителю Коврова грозит до 8 лет лишения свободы за разбой, украденные деньги и бутылку...

Жителю Коврова грозит до 8 лет лишения свободы за разбой, украденные деньги и бутылку водки.Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что утверждено обвинительное заключение в адрес жителя Коврова. Он в январские праздники (4.01.2023) подошёл к незнакомому мужчине и преградил ему путь. Далее злоумышленник ударил его, от чего тот упал, а после стал бить руками и ногами по лицу.Нападавший житель Коврова обыскав карманы одежды избитого, забрал бутылку водки и чуть более 2 тысяч рублей.Пострадавший потребовал вернуть украденное, но в ответ агрессивный мужчина вновь нанес ему удар ногой по лицу.С места преступления нападавший скрылся. У пострадавшего оказался перелом костей носа со смещением отломков, ссадины и гематомы.Уголовное дело о разбое предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду, сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области. Виновному возможно назначение наказания в виде лишения свободы до 8 лет.Фото: pxfuel.com