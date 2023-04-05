Жителю Владимира грозит 6 лет лишения свободы и 1 млн рублей штрафа за немаркированный алкоголь и...

Жителю Владимира грозит 6 лет лишения свободы и 1 млн рублей штрафа за немаркированный алкоголь и табак.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, утверждено обвинение в адрес мужчины, который в феврале прошлого года купил по заниженной цене немаркированный товар: более 2,8 тыс бутылок алкоголя и более 10 000 пачек сигарет.Указанную продукцию владимирец перевёз хранил в одном из гаражных боксов на территории областного центра.Общая стоимость товаров без маркировки составила около 2 млн рублей. Теперь виновному может грозить лишение свободы до шести лет со штрафом в размере одного миллиона рублей.Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира.Фото: pxfuel.com