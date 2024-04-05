С этим поделился у себя в телеграм-канале губернатор Владимирской области.

Александр Авдеев встретился с известным участником СВО из Собинского района Русланом Захаровым. С этим поделился у себя в телеграм-канале губернатор Владимирской области.Встреча прошла совместно с Дмитрием Рожковым, вице-спикером Заксобрания. Речь зашла об обстановке на фронте, изменениях в его родном городе, а также о планах Руслана после возвращения домой.«Предложим ему возглавить спорткомплекс в Лакинске после его строительства. Обязательно будем приглашать Руслана к воспитательной работе с детьми – он как раз получает педагогическое образование, кроме того, в прошлом году победил в номинации «Наставничество» Международной премии #МЫВМЕСТЕ!», – рассказал глава области.Старший сержант 80-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты «Спарта» удостоен Георгиевского креста за подвиг в бою. На данный момент боец проходит лечение после полученной травмы во время освобождения Авдеевки.