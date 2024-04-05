Больше трёх лет колонии получила жительница Гусь-Хрустального, ударившая ножом своего сожителя В...

Больше трёх лет колонии получила жительница Гусь-Хрустального, ударившая ножом своего сожителяВ отношении 45-летней жительницы Гусь-Хрустального района вынесен приговор.Судом установлено, что в сентябре 2023 года осужденная распивала спиртное у себя дома в поселке Анопино вместе с сожителем и пришедшим в гости его знакомым.В ходе потребления алкоголя между мужчинами на почве ревности сожителя произошла ссора, которая переросла в драку. Хозяйка квартиры пыталась разнять дерущихся, но безрезультатно.Тогда она взяла на кухне столовый нож и ударила его в живот. От удара тот упал, рана кровоточила.Испугавшись, женщина наложила потерпевшему повязку и уложила спать. Ночью, состояние раненого ухудшилось, и осужденная вызвала врачей.Позже, пытаясь защитить сожительницу, мужчина пояснил, что он сам упал на горлышко бутылки и порезался. При этом указывал, что давно подозревал подругу в неверности.Виновной назначено 3 года и 4 месяца колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com