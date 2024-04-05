Смотрите в дайджесте:– С 8 апреля маршрут 23 меняет схему движения– Владимирская компания разработает проект по озеленению города за 3,5 миллиона рублей– Денежные выплаты ко Дню

Смотрите в дайджесте:– С 8 апреля маршрут 23 меняет схему движения– Владимирская компания разработает проект по озеленению города за 3,5 миллиона рублей– Денежные выплаты ко Дню победы получат свыше 60 тысяч владимирцев– На месте Сунгирской стоянки древнего человека хотят прибраться к началу лета– Старт пожароопасного сезона определили на 15 апреля